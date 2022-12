Há muito que vinha a ser especulado e até noticiado, nomeadamente em Espanha. Esta sexta-feira, contudo, a imprensa da Arábia Saudita dá o negócio como finalizado. Cristiano Ronaldo jogará no Al-Nassr a partir de dia 1 de janeiro, podendo ser apresentado durante o fim de semana.

O jornal saudita Ariyadhiah revelou a notícia esta tarde, nas suas redes sociais, colocando os fãs do Al-Nassr em completa euforia. "Al-Nassr assina oficialmente com a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo por duas temporadas e meia", pode ler-se no tweet.

Refira-se que na última semana o agente pessoal de Cristiano Ronaldo, Ricardo Regufe, foi visto na Arábia Saudita à conversa com alguns membros do Al-Nassr. O internacional português chegou a desmentir qualquer acordo com o emblema saudita, ainda durante o Campeonato do Mundo, mas desde há algumas semanas que em Espanha se dá o negócio como praticamente concluído.

Esta sexta-feira, contudo, os sauditas foram mais longe e garantem que Cristiano Ronaldo já assinou. À sua espera terá um contrato na ordem dos 75 milhões de euros por cada temporada.