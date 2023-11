“Estamos preparados e temos de acreditar muito em nós, porque precisamos deste resultado. Quando estamos no nosso melhor, somos capazes de ganhar. Há que concentrar no jogo e começar a ganhar. Caso contrário, as provas europeias acabam para nós”, manifestou o técnico ‘encarnado’, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Real Sociedad.

Com zero pontos e nenhum golo marcado no Grupo D, o campeão nacional português precisa de vencer os três jogos que restam, a começar já no País Basco, contra o líder da ‘poule’ (sete pontos), com o técnico alemão a não confirmar se irá apostar num sistema de três centrais.

“Nos últimos jogos mostrámos outra imagem e ganhámos confiança. O novo sistema é uma opção para amanhã [quarta-feira], mas não vou dizer como vamos jogar. Fizemos uma análise dos últimos [jogos] e estivemos defensivamente melhores, sem dar muitas hipóteses aos adversários”, explicou.

O dérbi com o Sporting, no domingo, não é o jogo mais importante para os ‘encarnados’, conforme explicou Schmidt, que “só pensa em ter um bom resultado” em San Sebastían, embora tenha confessado que será “uma semana importante”.

“É crucial ganhar amanhã [quarta-feira]. Depois, ganhando no domingo [ao Sporting], podemos ser líderes [da I Liga]. Mas vamos ter mais semanas importantes ao longo da temporada”, afirmou.

João Mário também marcou presença na conferência de imprensa, para dar conta que é preciso jogar como equipa para levar a melhor na “final” de San Sebastián.

“Temos todos muita margem para melhorar e sabemos o nosso objetivo claro, que começa já amanhã [quarta-feira]. Temos uma final para ganhar e convém jogarmos muito como equipa. Vamos defrontar um excelente adversário”, expressou.

O médio português acrescentou que “tenta responder dentro de campo, ajudar ao máximo [os companheiros]” e impor as suas características “em prol da equipa”.

Se ainda quiser almejar os ‘oitavos’, os ‘encarnados’ precisam que os espanhóis ou italianos do Inter Milão, que também têm sete pontos, não voltem a triunfar até final da fase de grupos.

Na luta pela sobrevivência na ‘Champions’, os ‘encarnados’ vão estar privados dos lesionados de Alexander Bah, Juan Bernat, Kokçu e David Neres.

Benfica e Real Sociedad defrontam-se na quarta-feira, pelas 17:45 (hora de Lisboa), na Reale Arena, San Sebastián, para a quarta jornada do Grupo D da ‘Champions’.