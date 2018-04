O piloto francês Sebástien Ogier (Ford Fiesta) lidera hoje o Rali da Córsega, quarta prova do Mundial de ralis (WRC), no final das primeiras quatro especiais, num dia marcado pelo afastamento do compatriota Sébastien Loeb (Citroën C3).

No primeiro dia na ilha francesa, Ogier venceu as primeiras três de quatro especiais, com o finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a levar a quarta e última, e assumiu a liderança do rali, com uma liderança de 33,6 segundos para o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

O piloto belga teve vários problemas nos travões durante as duas primeiras especiais, o que o impediu de se aproximar dos tempos de Ogier.

Na segunda especial, Loeb, nove vezes campeão WRC, entrou com demasiada velocidade numa curva, com 400 metros decorridos, e caiu numa valeta, o que o fez perder o dia e a hipótese de lutar pela vitória.

No sábado decorre a jornada mais longa do Rali da Córsega, que termina no domingo, com seis etapas a animarem o segundo dia, num total de 136,90 quilómetros separados por três especiais da parte da manhã, repetidos da parte da tarde.

Durante o segundo dia de prova, o rali vai atravessar a zona mais a norte da ilha da Córsega, o que não sucede na corrida desde 1995.