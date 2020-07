“Estamos a ser um exemplo a nível internacional, esta foi a primeira competição a retomar, sendo esta já a terceira etapa. As duas anteriores correram muito bem”, disse João Paulo Rebelo, numa visita à competição, que decorre até domingo.

O secretário de Estado lembrou ainda o crescimento do surf no país e no mundo, sendo já modalidade olímpica, mostrando-se confiante num bom resultado nos Jogos Olímpicos Toquio2020.

João Paulo Rebelo destacou a importância do calendário de retoma da atividade desportiva, após a interrupção devido à pandemia de covid-19, e lembrou que a partir de sábado “serão retomadas as modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público, sempre de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde”.

João Paulo Rebelo elencou o calendário da retoma da atividade desportiva, referindo que no início de maio “foi autorizada a prática desportiva ao cidadão em geral sempre numa lógica de modalidade individual”, em junho foram autorizadas “as competições individuais sem contacto físico ao ar livre” e em julho “as competições individuais em contexto de pavilhão”, também sem contacto físico.

O Governo aprovou na quinta-feira a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas, em consequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, confirmando a retoma competitiva das modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público.

“Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas – a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público”, resume o comunicado do Conselho de Ministros.