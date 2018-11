“A final vai disputar-se no Bernabéu no dia 9″, declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, durante uma conferência de imprensa na sede do organismo, em Assunção.

A marcação do jogo para a capital espanhola aconteceu pouco depois de o Tribunal de Disciplina da Conmebol ter recusado o recurso apresentado pelo Boca Juniors, que pretendia ver-lhe atribuído o troféu, devido ao ataque de que os seus jogadores foram alvo quando o autocarro chegava ao estádio do River Plate, no dia 24 de novembro, e que motivou o adiamento do jogo.

Em comunicado, o Boca Juniors informou que vai recorrer da decisão anunciada pela Conmebol no domingo e, possivelmente, perante o tribunal de arbitragem do desporto.

Depois deste anúncio, o rival da capital argentina anunciou que vai apelar da sanção económica, da punição de jogar dois jogos internacionais em 2019 à porta fechada e que vai reivindicar o estatuto de visitado no jogo final da Taça Libertadores.

“O Club Atlético River Plate informa que fará as propostas legais e os recursos pertinentes em relação à resolução da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e do seu Tribunal Disciplinar, em relação à mudança de local para disputar a partida final da Taça Libertadores 2018, da sanção económica e da proibição de disputar dois jogos públicos oficiais organizados pela CONMEBOL”, pode ler-se no comunicado.

No encontro da primeira mão, disputado a 10 de novembro, no estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors, registou-se em empate 2-2. Esse jogo também se realizou um dia depois do previsto, devido às chuvadas que inviabilizaram a utilização do relvado.