Seja em "Philly", seja "noutro sítio qualquer", o atual MVP da NBA quer ser campeão. E os alarmes começam a soar

Na segunda-feira, a Internet (que segue a NBA) entrou num pequeno frenesim depois de a estrela dos Philadelphia 76ers ter feito o seguinte comentário, num vídeo que se tornou viral:

"Só quero ganhar um campeonato. Custe o que custar. Não sei onde vai ser, se em 'Philly' [Filadélfia] ou noutro sítio qualquer, só quero ter a oportunidade de o conseguir", frisou o camaronês de 29 anos, que sente estar no pico da carreira.

E foi a parte de "noutro lugar" que deixou os adeptos dos Sixers bastante preocupados com a possibilidade de perderem o seu melhor jogador. Não obstante de Joel Embiid ser a referência em Filadélfia e o rosto do franchise, e de ter ganho o prémio MVP [consagra o jogador mais valioso da liga] este ano, os 76ers têm tido dificuldade em criar um plantel com a profundidade suficiente para que a sua estrela conseguisse lutar por um título.

