Portugal iniciou o REC25 em 16.º lugar e ganhou uma posição, para 15.º, após os triunfos contra Bélgica e Alemanha, que valeram o apuramento para o Mundial Austrália2027, mas caiu três posições nos últimos dois encontros.

Após a derrota com a Espanha (42-31), nas meias-finais do REC25, os ‘lobos’ caíram novamente para 16.º e, agora, para 18.º, ultrapassados pelo Uruguai (17.º) pela própria Espanha (16.º), apesar da derrota dos ‘leones’ na final do Europeu, contra a Geórgia.

A seleção portuguesa não ocupava um lugar tão baixo na hierarquia mundial da modalidade desde antes do Campeonato do Mundo França2023, que iniciou no 16.º posto e terminou em 13.º, a sua melhor classificação de sempre, após a histórica vitória sobre as Fiji.

A queda de Portugal e as consequentes subidas da Espanha e do Uruguai foram as únicas alterações da semana no ‘top 20’ do ranking, que continua a ser liderado pela África do Sul, seguido pela Nova Zelândia e pela Irlanda, seleção que os ‘lobos’ vão defrontar, em 12 de julho, em Lisboa.