Em relação aos embates anteriores, em setembro, estão também de regresso o defesa Diogo Dalot (Manchester United) e o médio William Carvalho (Betis), numa lista em que volta a não entrar o avançado João Félix (Atlético Madrid).

Por seu lado, ficaram de fora Ricardo Pereira, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, trio inicialmente convocado e depois excluído, por lesão, dos jogos de setembro, Otávio, que também está lesionado, e ainda

Nelson Semedo e Trincão, que haviam substituído o lateral do Leicester e o goleador do Sporting.

A seleção comandada por Fernando Santos começa por defrontar o Qatar, em 09 de outubro, num particular, e, três dias depois, mede foças com o Luxemburgo, no sexto jogo no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em dois jogos no Estádio Algarve.

Nos primeiros cinco encontros de apuramento, de oito, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0, na casa emprestada de Turim), empatou na Sérvia (2-2), ganhou no Luxemburgo (3-1), perante a República da Irlanda (2-1) e no Azerbaijão (3-0).

Portugal lidera o agrupamento, com 12 pontos, contra 11 da Sérvia, seis do Luxemburgo (menos um jogo), dois da República da Irlanda e um do Azerbaijão.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e os vencedores dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados seguem para os ‘play-offs’.

A fase final do Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Lista dos 24 convocados

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Domingos Duarte (Granada, Esp), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting) e William Carvalho (Betis, Esp).

- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafa (Benfica) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).