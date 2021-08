Os lusos estiveram quase sempre na frente — só estiveram a perder por 1-0 – e depois da igualdade ao intervalo (11-11), o último empate permitido foi aos 12-12, altura em que os portugueses fizeram um parcial de 5-0 (17-12) que lhes deu a liderança definitiva que depois geriram.

Francisco Costa voltou a ser o melhor marcador português, com 12 golos em 15 tentativas, seguido de André Sousa, com 10 em 16 remates, enquanto nos gauleses Mattéo Crepy, com 11 tentos, não teve companheiro à altura.

Portugal tinha-se estreado com derrota 35-31 ante a anfitriã Croácia, enquanto a França tinha batido a Áustria, próximo adversário luso, por 32-24.