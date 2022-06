Domingos Duarte volta, à semelhança do que aconteceu com a Espanha, a ser um dos três preteridos, depois de o selecionador prescindir de Vítor Ferreira nos dois primeiros jogos, de Diogo Jota no primeiro, e Gonçalo Guedes e David Carmo no segundo.

Na lista de ’23’ para hoje, destaque para a entrada de Vítor Ferreira, com o médio do FC Porto a surgir na lista final depois de ter falhado o embate com a Espanha (1-1), devido a infeção com o coronavírus, e com a Suíça (4-0) ter sido poupado.

Em contrapartida, a grande ‘baixa’ para o jogo de hoje no Estádio José Alvalade, por opção de Fernando Santos, é o avançado Ricardo Horta, autor do golo do empate no primeiro jogo do grupo, com a Espanha (1-1).

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para hoje, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.