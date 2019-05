“Foi muito raro esta geração ficar a zero nos jogos. Nos últimos tempos, só talvez contra a Holanda (0-0). No último Europeu, esta equipa fez 17 golos em cinco jogos e, no anterior, tinha feito 15″, afirmou aos jornalistas, em Jaworze, na Polónia.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro da terceira e derradeira ronda do grupo F, na sexta-feira, admitiu que a ‘equipa das quinas’ “está com algum défice” na finalização, depois de apenas ter apontado um golo nos dois primeiros jogos.

“É uma equipa que costuma ser eficaz, mas, neste momento, estamos com algum défice nesse capítulo. No entanto, temos equipa e jogadores capazes. Temos de ser mais eficazes do que temos sido”, referiu.

Apesar de o primeiro lugar do grupo ser uma hipótese remota para o conjunto luso e de estar dependente de “uma conjugação grande de resultados”, há algo de que Hélio Sousa não abdica: “Vamos procurar a vitória, para não dependermos de ninguém.”