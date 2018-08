Depois de Mesut Özil, do Arsenal, ter renunciado após o Mundial2018, no qual a então campeã em título Alemanha teve um desempenho dececionante, o selecionador deu um sinal de que o ciclo de Khedira na seleção também terminou.

Löw promoveu as estreias de Tilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) e Nico Schulz (Hoffenheim), bem como o regresso de Leroy Sané (Manchester City), que, com alguma surpresa, não incluiu nos eleitos para o Mundial2018.

Em relação ao grupo dos mundialistas, o selecionador prescindiu do terceiro guarda-redes Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), do lateral Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim) e do médio Sebastian Rudy (emprestado ao Schalke 04 pelo Bayern Munique).

Nos convocados de Joachim Löw mantêm-se sete campeões mundiais em 2014, com destaque para o guarda-redes do Bayern Munique Manuel Neuer, que mantém o estatuto de capitão.

Low negou ainda a existência de qualquer forma de racismo na seleção, antes ou durante o Mundial2018, contrariando o que Özil disse na altura em que renunciou à ‘mannschaft’.