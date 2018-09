“Claro que queria que ele jogasse amanhã [quinta-feira], o jogo seria de maior importância. Mas nós também não temos o Rakitic, que precisa de descanso. Claro que, como selecionador, queria que ele jogasse. Não será amanhã, mas vai haver outras oportunidades”, referiu Zlatko Dalic.

O selecionador da Croácia, vice-campeã mundial, falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro com Portugal, que se realiza na quinta-feira, às 19:45, no recinto algarvio.

Sobre o prémio The Best, que elege o melhor jogador do mundo, promovido pela FIFA, Zlatko Dalic revelou ter votado em Luka Modric, colocando Cristiano Ronaldo em segundo lugar.

“O Luka merece ser o melhor jogador da Europa e do Mundo. Está a receber vários prémios, como nunca lhe tinha acontecido na carreira. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores de sempre, mas, de qualquer maneira, acho que o Luka merece esse prémio”, declarou.