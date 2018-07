“Estamos a preparar-nos do melhor modo para estarmos nas melhores condições para vencer o último jogo nesta competição, o que nos daria a vitória no Campeonato da Europa de sub-19”, reforçou.

O treinador notou que os jogadores portugueses “têm sido de um compromisso inquestionável”, observando que a ‘equipa das quinas’ vai encarar a final do torneio da mesma forma que encarou os jogos anteriores, dos quais venceu três e perdeu apenas um, precisamente, com a Itália.

Diogo Queirós previu um “jogo completamente diferente” daquele que as duas equipas disputaram na fase de grupos, que a seleção transalpina venceu por 3-2 e no qual o defesa português foi expulso logo aos nove minutos.

“Os jogos têm condicionantes muito diferentes. Tivemos um percalço a meio do jogo da fase de grupos, que nos deixou em desvantagem, mas os meus colegas que estiveram lá dentro conseguiram representar o que queremos neste torneio”, disse Diogo Queirós.

O defesa advertiu que a final, marcada para as 17:30 horas, em Seinajoki, na Finlândia, “é para ganhar”, considerando que a união entre os jogadores está na origem dos “grandes feitos” que tem alcançado a seleção portuguesa.

Portugal, que procura conquistar o primeiro título de sub-19, depois de se ter sagrado campeão em 1961, 1994 e 1999, ainda no formato sub-18, é o país com maior número de finais perdidas - oito, em 1971, 1988, 1990, 1992, 1997, 2003, 2014 e 2017 -, as três últimas já com o atual modelo competitivo.