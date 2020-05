Em causa está a reação do presidente dessa autarquia do distrito de Aveiro às medidas que, no âmbito da covid-19, ditaram esta quinta-feira a proibição de se concluir o campeonato em que joga o Clube Desportivo Feirense, equipa profissional que na presente época vinha lutando pela subida à I Liga.

"É absolutamente incrível e inacreditável esta decisão, tomada de forma unilateral, sem consultar os clubes e sem ponderar prejuízos económicos e financeiros. Se a I Liga vai ser concluída com jogos em junho ou julho, então a II Liga também tem que ser concluída. Justiça é tratar todos por igual", defende Emídio Sousa.

Afirmando que o cancelamento do segundo principal campeonato de futebol do país é "uma decisão que prejudica gravemente o CD Feirense e o concelho de Santa Maria da Feira", o autarca social-democrata contesta a ingerência do Governo na decisão.

"O Governo não tem que se meter na vida dos clubes profissionais e decidir que há condições para continuar a I Liga, mas não há condições para a II Liga. O que o Governo devia ter anunciado eram as condições necessárias para que os jogos se pudessem realizar", reclama.

Emídio Sousa apela, por isso, a "que haja coragem para dar um passo atrás e proporcionar as mesmas oportunidades a todos os clubes" do país.

O CF Feirense também já repudiou publicamente a decisão do Governo, declarando que, embora favorável à implementação de restrições em defesa da saúde pública, está contra a conclusão da II Liga "com as classificações atuais", o que lhe inibe a possibilidade de ainda disputar a subida, enquanto a I Divisão é autorizada a retomar os jogos e a manter a luta pelos lugares de topo.