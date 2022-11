O Senegal ‘reentrou’ hoje na luta pelo apuramento para os ‘oitavos’ do Mundial de futebol de 2022, ao vencer por 3-1 o anfitrião Qatar, em encontro da segunda jornada do Grupo A, disputado em Doha.

Boulaye Dia, aos 41 minutos, Famara Diedhiou, aos 48, e Bamba Dieng, aos 84, apontaram os tentos do conjunto africano, enquanto Mohammed Muntari ainda deu esperança aos anfitriões, quando, aos 78, reduziu para 2-1; um golo histórico para a equipa catari, o primeiro de sempre em Campeonatos do Mundo.

Tendo em conta os primeiros três critérios de desempate definidos pela FIFA - maior número de pontos obtidos em todos os jogos; maior diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos e maior número de golos marcados em todos os jogos - o Qatar precisa, primeiro, que o Equador vença os Países Baixos e depois, na última jornada, de vencer de forma expressiva a seleção neerlandesa de forma a ter um melhor diferencial de golos - atualmente a equipa catari tem um golo marcado e quatro sofridos, ou seja uma diferença de -4 - e esperar que o Senegal não pontue com a seleção equatoriana no último jogo da fase de grupos do grupo A.

Já o Senegal, depende apenas de si para chegar aos oitavos-de-final.