Segundo a ESPN, citando o jornal romeno Jurnalul National, um grupo de seis adeptos franceses marcou uma viagem de avião para assistir ao embate da sua seleção nacional contra a Hungria, mas para a capital errada.

Os adeptos embarcaram num voo no sábado de manhã para Bucareste, capital da Roménia, mas o jogo decorreu na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria, à tarde.

De acordo com o jornal romeno, os adeptos só se aperceberam do erro quando já em Bucareste, a meras horas da partida começar, depois de terem ficado no aeroporto a beber cervejas com adeptos ucranianos que conheceram já na capital romena. Foi com esse grupo que se deslocaram de autocarro para o centro da cidade — sem se aperceberem das bandeiras romenas ou da língua local.

Pelo contrário, os adeptos ucranianos estavam na cidade correta, já que a partida entre a Ucrânia e a Áustria, a fechar as contas do grupo C, ocorreu em Bucareste na segunda-feira à noite, na Arena Nationala.

Aparentemente, os adeptos franceses pensaram que estavam a acompanhar adeptos húngaros para o estádio Puskas e seguiram-nos.

Ao aperceber-se do seu erro, o grupo acabou por marcar hotel na capital romena para ver na televisão a sua equipa empatar com os húngaros por 1-1. Já para a partida desta quarta-feira, entre França e Portugal — também em Budapeste, os adeptos optaram por ainda assim continuar Roménia, esperando que a sua seleção passe para os oitavos de final, onde jogará... em Bucareste.