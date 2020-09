De acordo com a ordem de jogos publicada no site do torneio de terra batida, o encontro entre Serena Williams e Pironkova foi dado como terminado por desistência da norte-americana, sem qualquer outra explicação.

Com esta desistência, Serena Williams, de 39 anos, adia o sonho de igualar o 24.º título de ‘majors’ de Margaret Court.

Tsvetana Pironkova, 157.ª do mundo, que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, onde tinha perdido com Serena Williams, sabe que vai defrontar uma tenista checa, que sairá do confronto entre Barbora Srtycova, 32.ª pré-designada, e Barbora Krejcikova.