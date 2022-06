Serena Williams, de 40 anos, antiga número um do mundo que não joga desde que se retirou na primeira ronda do torneio de Wimbledon, em 2021, e que, por isso mesmo, caiu para o 1.208.º lugar, conquistou o título londrino por sete vezes (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016).

Williams publicou uma foto nas suas redes sociais dos seus sapatos brancos no que parece ser um campo de ténis de piso relvado com a mensagem “SW [iniciais do seu nome] e SW19 [código postal de Wimbledon]. É um encontro. 2022. Vejo-vos lá. Vamos lá”.

A vencedora de 23 Grand Slams vai preparar a sua presença em Wimbledon no torneio anterior ao de Londres, o de Eastbourne, onde fará dupla no quadro de pares com a tunisina Ons Jabeur, finalista em Wimbledon na temporada passada.

A tenista norte-americana venceu por sete vezes em Londres, a mais recente das quais em 2016, tendo sido vice-campeã em 2018 e 2019 (o torneio foi cancelado em 2020 por causa da pandemia de coronavírus).

Esta será a 21.ª presença de Serena Williams no torneio de Wimbledon, que vai decorrer de 27 de junho a 10 de julho.

Aos 40 anos, a norte-americana procura igualar o recorde de Grand Slams da australiana Margaret Court, que venceu 24.