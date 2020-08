Na preparação para o Open dos Estados Unidos, Serena, de 38 anos e nona do ‘ranking’ mundial, precisou de duas horas e 20 minutos para vencer Venus, 67.ª e dois anos mais velha.

No regresso à competição, após a paragem devido à covid-19, Serena Williams vai agora defrontar a vencedora do encontro entre compatriota Shelby Rogers (116.ª do mundo) e a canadiana Leyla Fernandez (120.ª).