A notícia é avançada pelo portal espanhol 'El Desmarque' que avança esta segunda-feira que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está a ser acusado de agredir um árbitro e o presidente da Câmara num jogo durante um torneio infantil de futebol em Huelva, Espanha, que contou com a participação de uma das equipas jovens dos dragões.

Segundo declarações do presidente da Câmara de Cartaya, Manuel Barroso, à Rádio Antena Huelva, o treinador da equipa principal do Porto foi a Cartaya o treinador dos 'dragões' repreendeu o árbitro nas bancadas e teve de ser impedido por seguranças de saltar para o campo.

No final da partida, o árbitro teria saído em direção ao túnel do balneário quando vários indivíduos, incluindo Sérgio Conceição, esbofetearam o mesmo. Já com Manuel Barroso no meio, segundo a sua versão, estes portuenses atacaram-no, empurraram-no, insultaram-no e ameaçaram matá-lo.

Foi entretanto chamada a Guarda Civil espanhola que longe de acalmar os ânimos, inflamou-os ainda mais, diz o jornal. Foi então que os adeptos portistas presentes nas bancadas saltaram, acompanhados pelos adeptos do Sporting de Portugal, para iniciar uma grande briga.

Manuel Barroso, presidente da Câmara de Huelva, já terá apresentado queixa contra Sérgio Conceição que, sempre de acordo com o portal, terá pressionado os elementos responsáveis pelo encontro com a frase 'vocês não sabem com quem estão a falar'.

"Até empurraram um casal, com uma atitude arrogante e enquanto se achavam superiores a todos. Fiquei dececionado, foi muito importante saber que ele é treinador do FC Porto", refere Manuel Barroso, em declarações à 'Antena Huelva Radio'.

"Foi um incidente trágico, sobretudo pela imagem que estamos a dar aos mais jovens. Cheguei ao meio-campo [depois do jogo] e comecei a cumprimentar os árbitros e toda a gente que lá estava. Estavam duas pessoas na bancada que tentaram saltar para o campo para agredir o árbitro. Passado pouco tempo chamam-me e dizem-me que invadiram o campo e agrediram o árbitro. Eu saí a correr e, quando o árbitro ia a entrar nos balneários, um dos homens dá-lhe uma chapada na cara. Coloco-me no meio a tentar fazer de escudo e pergunto quem julgavam que eram para estarem a fazer aquilo", diz o representante.

"Com uma atitude grotesca dizem-me 'não sabe com quem está a falar'. Eu identifico-me como presidente da Câmara e digo: 'Desculpem, mas não há razão para saltarem, não são ninguém para saltarem para o campo e para agredirem alguém'. Começaram a insultar-me e a faltar-me ao respeito. Empurraram-me, agarraram-me o pescoço e eu aguentei-os até chegarem as autoridades. Depois começou uma grande confusão. Começaram a chegar vários elementos do FC Porto, os adeptos, depois chegaram também os adeptos do Sporting. É ainda mais lamentável por saber que é treinador do FC Porto, é o maior responsável da entidade e faltou-me ao respeito. Continuou a ameaçar-me, ameaçou-me de morte. É lamentável", acrescenta ainda.