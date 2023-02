“De certa forma, ouvir disparates nem sempre é bom nem me deixa bem-disposto. Ouço muitos disparates, já que se fala muito do futebol em geral e não de futebol. Às vezes, rio-me. Outras vezes, faço essa gestão com o grupo de trabalho. Percebendo cada vez mais a região Norte e o Porto, mas sem entrar na política, sentimos que, sobretudo quando ganhamos, criamos uma certa azia, que nos deixa satisfeitos, porque é sinónimo de que estamos a ganhar e a fazer as coisas bem. Para outros, nem tanto”, defendeu o técnico.

Sérgio Conceição falava na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Académico de Viseu, na quarta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal, que assinalará o seu regresso ao banco, após ter cumprido suspensão no êxito caseiro diante do Vizela (2-0).

Aproveitando igualmente o castigo do treinador-adjunto Vítor Bruno, o francês Siramana Dembelé orientou de forma inédita os ‘dragões’ nesse encontro da 19.ª jornada da I Liga, admitindo que “a cara do FC Porto é Sérgio Conceição” na zona de entrevistas rápidas.

“O que ele queria dizer era acerca da cara da equipa técnica. Desde sempre, a cara do clube é o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa]. Não confundamos as coisas. Sou um simples empregado do FC Porto, faço o meu trabalho e tento fazê-lo da melhor maneira, com virtudes e defeitos. Sou bem pago para fazer aquilo que tenho dado ao clube. Tenho pena de não ter conseguido mais. O grande líder e homem à frente desta grandíssima instituição é o nosso presidente. Não há aqui caras secundárias”, ressalvou o treinador.

A vitória sobre os vizelenses começou a ser construída aos 41 minutos, com o brasileiro Pepê a abrilhantar a sua quarta titularidade consecutiva com o quarto golo em 2022/23, deixando para trás uma fase em que entrou por seis ocasiões como suplente utilizado.

“Eu penso única e exclusivamente na equipa. Por vezes, há um atleta que normalmente joga a ir para o banco e outro que pode ir para a bancada. Posso fazer diferentes coisas, dependendo do que a equipa pede. Não meto ninguém no banco por isto ou por aquilo, a não ser que veja algum comportamento menos positivo, mas não é o caso”, argumentou Sérgio Conceição, sinalizando que Pepê se sente mais confortável” a partir da esquerda, mas “é inteligente e interpreta da melhor forma” quando ocupa outras zonas do relvado.

O FC Porto, vice-líder da I Liga, visita o Académico de Viseu, quarto colocado da II Liga, na quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Fontelo, em Viseu, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

O vencedor vai defrontar a duas mãos o primodivisionário Famalicão ou o ‘secundário’ BSAD, que medem forças na quarta-feira, às 18:45, nas meias-finais da prova ‘rainha’.