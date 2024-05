Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assumiu, no final do jogo do Jamor, que já sabe o que vai fazer no final da época, embora não tenha revelado o seu destino.

"Eu já disse e fiz questão de dizer na antevisão que essa situação está muito definida na minha cabeça. Nos próximos dias saberão. Decisão? Já tomei a decisão, sim", salientou aos jornalistas, adiantando que nem uma conversa com André Villas-Boas o fará mudar de opinião.

"Não é uma questão de convencer. É uma questão de olharmos e vermos qual a melhor situação. O FC Porto não se dividiu. E este ano sentiu-se muito isso, essa divisão, tudo o que foi falado fora do Olival e do Dragão", referiu.