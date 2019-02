“Estou com mais azia porque estávamos a cinco [pontos] e agora estamos a três. Perdemos pontos importantes. Temos de olhar para isso de forma tranquila. Perdemos dois pontos, mas a jogar desta forma vamos ganhar muitos jogos. Estamos convictos de que vamos ser campeões. Existem jogos em que criámos muito menos e ganhámos por 1-0. A riqueza do futebol a ver com isso”, frisou.

O empate 0-0 do FC Porto em Guimarães permitiu ao rival Benfica diminuir a distância para o primeiro lugar para três pontos e Sérgio Conceição admitiu a “azia” pela redução da distância pontual para o segundo classificado, apesar de garantir que nada vai mudar na preparação para o jogo seguinte.

“Esperamos um jogo difícil, contra a equipa revelação deste campeonato. O Moreirense é uma equipa bem orientada, com jogadores interessantes. É, neste momento, uma equipa com capacidade para jogar noutros patamares. Espera-nos um jogo difícil, à imagem de tantos outros que já tivemos esta época. Cabe-nos preparar da melhor forma para ir a Moreira de Cónegos ganhar”, salientou o treinador, em conferência de imprensa.

O treinador dos ‘dragões’ elogiou as qualidades da equipa adversária, manifestando-se, no entanto, consciente de tudo o que o FC Porto terá que fazer para conquistar os três pontos frente ao surpreendente quinto classificado da prova.

“O Marega é um grandíssimo jogador. Fez um ano e meio de grandíssimo nível comigo. Mas também perdemos o Aboubakar no começo da época e não se tem falado muito nisso, porque as coisas têm corrido bem e temos feito muitos golos. Houve um momento da época em que perdemos o Tiquinho, que nem foi inscrito na Liga dos Campeões por isso mesmo. Durante muito tempo tivemos de jogar só com um avançado”, lembrou.

Sérgio Conceição assinalou que “a dinâmica da equipa tem de colmatar a ausência de um jogador tão importante como Marega”: “Não me refiro só à manobra ofensiva, mas também defensiva. Nas transições é o jogador mais forte que já treinei. Temos de arranjar soluções”, assumiu.

O técnico abordou também a ausência de Corona do encontro com a Roma, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O internacional mexicano foi castigado por dois jogos pela UEFA, que interpretou como propositado o cartão amarelo visto pelo jogador na parte final do jogo frente ao Schalke 04.

“Eles leem os pensamentos dos jogadores. Está pronto para este jogo e isso é o que me interessa. A seu tempo falaremos desse jogo. Mas é verdade que está fora do jogo com a Roma. A nossa Liga dos Campeões é amanhã”, advertiu.

O FC Porto, líder do campeonato, com 50 pontos, joga na sexta-feira em casa do Moreirense, quinto classificado, com 34, às 20:30, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.