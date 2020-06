O técnico salientou a necessidade do adversário de conquistar pontos para alcançar o seu objetivo, que passa pela manutenção, e que isso poderá complicar a tarefa aos ‘dragões’.

"É mais um jogo de campeonato. À medida que caminhamos para o fim, as equipas que lutam por outras ambições dão tudo para alcançar os seus objetivos. No caso do Aves a situação é difícil, mas ainda é possível [garantir manutenção]", salientou o técnico, que destacou que "vai ser um jogo complicado num campo tradicionalmente difícil".

Sérgio Conceição foi questionado sobre as nomeações de Carlos Xistra e Bruno Esteves (VAR) para o jogo de terça-feira entre FC Porto e Aves, após críticas dos ‘dragões’ à dupla no final do Portimonense-Benfica, mas o treinador portista desvalorizou a situação e fez um pedido.

"Desejo que a equipa de arbitragem de amanhã [terça-feira] seja uma não notícia e com isto já digo tudo. Espero que todas as equipas de arbitragem sejam uma não notícia, que treinadores e jogadores sejam protagonistas. Já há bastante polémica no nosso futebol para estar agora a mexer", referiu.

O técnico abordou ainda as ausências de Manafá e Alex Telles.

"Já estive em muitas situações nestes anos em que estou à frente do FC Porto, onde tive que arranjar soluções. É para isso que sou pago, para que não se note qualquer tipo de ausência. Gostava de contar com toda a gente, mas por vezes não é assim. Conto com os disponíveis", começou por dizer o treinador que ainda aguarda uma decisão em relação ao facto de poder utilizar Alex Telles: "Estamos na expectativa. Ainda não se sabe. Vamos perceber o que vai acontecer. Gostaria de contar com todos, mas se não puder, paciência vamos para a frente com os que temos".