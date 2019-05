O treinador considerou que “esta tem sido uma época à Porto”, lembrando que a equipa “foi à final da Taça da Liga, tem a final da Taça de Portugal e vai disputar o título até ao último jogo”, mostrando vontade de dar continuidade ao seu projeto no clube.

“Se o presidente achar que devo ficar e se eu achar que temos condições para lutar por títulos, com certeza que fico, porque gosto muito desta casa”, acrescentou.

Na preparação da próxima época, Sérgio Conceição admitiu a possibilidade de integrar alguns jovens da equipa de sub-19, que se sagrou recentemente campeã europeia, embora alertando que aposta “tem de ser feita com calma”.

“É preciso dar oportunidade e já disse ao presidente que há jogadores que têm potencial para estar connosco, pelo menos numa primeira fase. Até já dei nomes, mas devemos ter alguma calma, pois o futebol não é fácil. Somos analisados pelos resultados no momento, vejam o exemplo do jogo com o Rio Ave. Estava a ser bestial até aos 85 minutos e passei depois a besta. Não é com facilidade que se fazem jogadores e planteis”, vincou o técnico portista.

Para o jogo com o Desportivo das Aves, Sérgio Conceição não pode contar com os guarda-redes Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio e está hospitalizado, e Fabiano, além do médio Loum, também com problemas físicos.

O FC Porto, segundo classificado, com 76 pontos, recebe na 32.ª jornada o Desportivo das Aves, 10.º, com 36, numa partida agendada para 20:30, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.