O médio Sérgio Oliveira vai alinhar na Roma, por empréstimo do FC Porto, até ao fim da época 2021/22, ficando o clube da Liga italiana de futebol com opção para a contratação definitiva do internacional português.

"Oliveira chega do FC Porto num empréstimo inicial até 30 de junho de 2022. No acordo, foi incluída uma opção que permite efetuar uma transferência definitiva", refere a Roma em comunicado. Sérgio Oliveira, de 29 anos, foi formado nos 'dragões', mas antes de se afirmar na equipa principal, passou por Beira-Mar, Malines (Bélgica), Penafiel – o único clube em que não esteve por empréstimo do FC Porto -, Paços de Ferreira, Nantes (França) e PAOK (Grécia). Na Roma, treinada pelo português José Mourinho, o médio vai encontrar também o compatriota Rui Patrício, guarda-redes da equipa da capital italiana, que ocupa o sétimo lugar do campeonato, a 17 pontos do líder Inter de Milão, e está apurada para os oitavos de final da Liga Conferência Europa. Sérgio Oliveira, que tem 13 internacionalizações por Portugal, disputou 24 jogos e marcou um golo esta temporada pelo FC Porto, mas nos últimos tempos perdeu protagonismo no meio campo do líder da I Liga portuguesa.