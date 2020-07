A Atalanta ganhou por 2-1 na visita ao terreno do Parma, do internacional português Bruno Alves, que foi titular, depois de chegar ao intervalo com uma desvantagem de um golo, apontado pelo sueco Dejan Kulusevski, aos 43 minutos. O ucraniano Ruslan Malinovsky, aos 70, e o argentino Alejandro Gomez, aos 84, deram a vitória à formação de Bérgamo.

No outro jogo do dia, em Itália, o Inter Milão bateu o Nápoles por 2-0, com o primeiro golo da partida apontado por Danilo D’Ambrosio (11 minutos), e o segundo por Lautaro Martinez (74).

Com os três pontos amealhados, a Atalanta segue no terceiro lugar, com 78 pontos, a apenas um ponto do Inter Milão, e o ‘tira teimas’ está agendado para o dia 1 de agosto, na última jornada da Serie A, já ganha pela Juventus de Cristiano Ronaldo, campeã pela nona vez consecutiva.

Refira-se que o Nápoles (59 pontos), que teve Mário Rui no ‘onze’, com a derrota de hoje, vê a qualificação para a Liga Europa complicar-se, já que fica a um ponto do AC Milan, de Rafael Leão, que tem menos um jogo.

Por seu turno, o Parma segue a meio da tabela com 46 pontos.