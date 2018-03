O 'aflito' Vitória de Setúbal e o 'tranquilo' Portimonense dão hoje o pontapé de saída na 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, liderada pelo FC Porto, ao defrontarem-se no estádio da equipa sadina.

O Setúbal, 15.º classificado, detém apenas dois pontos de vantagem para a primeira equipa na zona de despromoção, o Moreirense, e não pode facilitar na receção aos algarvios, que foram promovidos nesta época ao escalão principal e ocupam um confortável nono lugar.

No sábado, prossegue a luta pelo título, com o FC Porto, que dispõe de dois pontos de vantagem sobre o Benfica, a receber o Boavista (sexto) no dérbi portuense, enquanto o tetracampeão nacional desloca-se ao estádio do Feirense, antepenúltimo colocado.

O Sporting, terceiro posicionado, encerra a ronda na segunda-feira, ao receber o Rio Ave, instalado no quinto lugar, quatro dias depois de se ter aqpurado para os quartos de final da Liga Europa.

Programa da 27.ª jornada da I Liga:

Sexta-feira, 16 mar:

Vitória de Setúbal -- Portimonense, 20:30 (SportTV)

Sábado, 17 mar:

Estoril-Praia -- Paços de Ferreira, 16:00 (SportTV)

Tondela -- Marítimo, 16:00 (SportTV)

Feirense -- Benfica, 18:15 (SportTV)

FC Porto -- Boavista, 20:30 (SportTV)

Domingo, 18 mar:

Vitória de Guimarães -- Desportivo das Aves, 16:00 (SportTV)

Moreirense -- Belenenses, 16:00 (SportTV)

Desportivo de Chaves -- Sporting de Braga, 18:00 (SportTV)

Sporting -- Rio Ave, 20:15 (SportTV)