O Shakhtar Donetsk, do treinador português Paulo Fonseca, empatou hoje 2-2 na receção ao Olimpik Donetsk, para a 17.ª jornada do campeonato ucraniano de futebol, com um golo ‘salvador’ nos descontos.

Júnior Moraes, um dos cinco brasileiros titulares na equipa orientada por Paulo Fonseca, que tinha mais três no banco, foi o herói do encontro, ao dar a vantagem ao Shakhtar Donetsk aos sete minutos e ao garantir o empate aos 90+3.

Evgeny Pasich, aos 52 minutos, e Vitaly Balashov, aos 66, foram os marcadores dos golos do Olimpik Donetsk, que segue no nono lugar do campeonato, com 18 pontos, mais dez do que o 12.º e último posicionado, o Arsenal Kiev.

O campeão Shakhtar Donetsk, que somou o segundo empate consecutivo na prova, lidera com 42 pontos, mas pode ver encurtada a diferença sobre o Oleksandria, segundo, com 33 pontos, que na segunda-feira defronta o Vorskla Poltava, adversário do Sporting na Liga Europa.