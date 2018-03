O Shanghai SIPG, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, 'esmagou' hoje em casa o Dalian Yifang, de José Fonte, por 8-0, em encontro da primeira jornada do campeonato chinês de futebol.

O brasileiro Óscar, que marcou logo no primeiro minuto, aos 24 e aos 75, e Wu Wei, com tentos aos 60, 65 e 83, foram as grandes figuras do conjunto local, ambos com um ‘hat-trick’.

O também internacional ‘canarinho’ Hulk, aos 37 minutos, de grande penalidade, e o suplente Lü Wenjun, aos 84, depois da segunda assistência do ex-portista, apontaram os outros tentos da formação comandada pelo antigo treinador do FC Porto.

Nos forasteiros, o central luso José Fonte foi titular – sendo substituído aos 81 minutos -, tal com os dois jogadores recentemente contratados ao Atlético de Madrid, o argentino ex-benfiquista Gaitán e o belga Yannick Ferreira-Carrasco.

Antes, o Chongquing Dangdai Lifan, orientado pelo técnico luso Paulo Bento, estreou-se igualmente como uma vitória na prova, ao receber e bater o Beijing Renhe por 1-0.

O brasileiro Alan Kardec, que jogou no Benfica em 2009/10, 2010/11 e 2012/13, marcou o único golo do encontro, aos 23 minutos, na transformação de uma grande penalidade.