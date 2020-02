“Como é que se deixa para trás a única coisa que conheceste na tua vida? Como é que deixas para trás os courts em que treinaste desde que eras uma miúda, o jogo que amas - o mesmo que te trouxe incontáveis lágrimas e enormes alegrias - um desporto em que encontraste uma família e fãs que te seguiram durante mais de 28 anos? Sou nova nisto, por isso perdoem-me. Ténis - despeço-me”.

É desta forma que a tenista russa de 32 ano, ex-número 1 mundial, abre o texto hoje publicado na “Vanity Fair”.

lembrando os 28 anos de prática da modalidade, em que conquistou cinco ‘major’, dois dos quais em Roland Garros.

Sharapova, que chegou a número um do ténis mundial, venceu em Wimbledon (2004), Estados Unidos (2006), Austrália (2008) e Roland Garros (2012 e 2014).

“Ao olhar para trás, entendo que o ténis foi a minha montanha. O meu caminho, com vales e desvios, mas as paisagens no topo eram incríveis. Depois de 28 anos e cinco títulos do Grand Slam, estou pronta para escalar outra montanha”, disse a tenista.

Sharapova lembrou os primeiros passos no ténis, com quatro anos, em Sochi, e o caminho que a levou, aos seis, juntamente com o pai, até a Florida, e à conquista do primeiro título num Grand Slam, com 17 anos, em Wimbledon.