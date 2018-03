O técnico, que fazia a antevisão do encontro que encerra a ronda, na segunda-feira, admitiu que o interregno no campeonato, para jogos das seleções, permitiu ao Belenenses "acertar" determinadas situações, após a derrota com o Moreirense.

Por outro lado, Silas não se coibiu de comentar o clima de suspeição que se vive no futebol português, até porque, esta semana, o nome do Belenenses foi envolvido numa denúncia anónima ao Ministério Público, por suspeitas de corrupção no jogo com o FC Porto.

"Há que ter respeito pelos profissionais. Antes de jogarmos contra o Benfica, veio um senhor qualquer, que nem sei como se chama, falar de antigos negócios que o Benfica teve com o Belenenses e que iriam condicionar o jogo. Empatámos com o Benfica e, como o resultado lhes serviu, tiveram de meter a viola no saco. Agora jogamos com o Porto e vem esta história de denúncias anónimas que não fazem sentido nenhum", começou por dizer.

O técnico considerou mesmo que, neste momento, os jogadores "têm medo de errar" quando defrontam os três 'grandes'.

"Os segundo e terceiro classificados jogaram conta o FC Porto e nenhum deles conseguiu ganhar, nem sequer esteve perto disso. Nós, que vamos jogar agora com o FC Porto, se não ganharmos, somos acusados de corrupção. Antigamente, quando eu jogava, estes jogos eram oportunidades lindas. Agora, é uma oportunidade para os jogadores terem medo de errar. Não faz sentido o que se passou com o Tiago Silva [Feirense] e com o Vagner [Boavista]", lembrou.

De resto, Silas foi perentório a justificar as razões para este clima de suspeição: "Se calhar, porque a Liga está mais competitiva nos lugares cimeiros. Estas situações só acontecem nos jogos com os 'grandes'. Quem lança a suspeição não são os jogadores. O mais importante é que os próprios clubes tenham mais cuidado, porque, em alguns casos, até estão a lançar suspeições sobre jogadores que já foram daqueles clubes."

O Belenenses, 12.º classificado com 29 pontos, recebe o FC Porto, líder com 70, na segunda-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Restelo, em Lisboa.