O treinador do Belenenses afirmou hoje que um triunfo sobre o Moreirense "será um passo ainda maior" para a manutenção na I Liga portuguesa de futebol e assumiu que o encontro "é quase decisivo" para o adversário.

“Acho que será um passo ainda maior para garantirmos a manutenção, porque, neste momento, o Moreirense é uma das equipas que está abaixo da linha de água. Se ganharmos, mais importante será esta vitória”, disse Silas, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida da 27.ª jornada, diante do penúltimo classificado, no domingo, frisou que os ‘azuis’ têm de conquistar mais pontos, tendo em conta que os 29 que contabilizam neste momento “não chegam” para assegurar o objetivo.

“Também de necessitamos de pontos, 29 pontos não chegam para garantirmos a manutenção. É um jogo que é quase decisivo para o Moreirense e um jogo muito importante para nós. Eles precisam de pontos, mas nós também. Isto está muito imprevisível, ainda na última jornada o Paços de Ferreira ganhou ao FC Porto”, lembrou.

Silas, que já poderá contar com o médio Bakic, recuperado de lesão, revelou alguma preocupação com o eventual mau estado do relvado, “pelo aspeto físico dos jogadores de ambas as equipas”, considerando que “nunca é desejável haver lesões”.

Por outro lado, o treinador, que vai disputar o nono jogo ao comando técnico do Belenenses, destacou “a evolução grande” da equipa, embora admita que ainda há espaço para melhorar, nomeadamente no que diz respeito ao controlo dos jogos com bola.

“Ainda passamos muito tempo sem bola, apesar de, nestes jogos, só termos tido menos bola contra o Estoril. Eu gosto de estar com bola. Quando não temos bola, sinto-me mais desconfortável. Ainda não estamos como eu quero. Podemos melhorar em vários aspetos, mas isso vem com o tempo. Estamos a um nível muito aceitável e que nos permite ser competitivos em todos os jogos”, adiantou.

Belenenses, 12.º classificado com 29 pontos, e Moreirense, 17.º e penúltimo com 22, jogam no domingo, a partir das 16:00, em Moreira de Cónegos, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.