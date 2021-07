Depois de ter abandonado a final da ginástica por equipas, esta terça-feira, onde os Estados Unidos perderam o ouro para o Comité Olímpico Russo, Simone Biles abdica da final 'all around' (competição geral), onde participaria para defender o título olímpico e era a grande favorita ao pódio.

“Depois das avaliações médicas adicionais, Simone Biles retirou-se da final individual all around dos Jogos Olímpicos de Tóquio para se focar na sua saúde mental. A Simone vai continuar a ser avaliada diariamente para determinar se vai ou não participar nas finais individuais da próxima semana", lê-se numa nota publicada na conta do Twitter da equipa de ginástica norte-americana".

"Apoiamos a decisão da Simone com todo o nosso coração e aplaudimos a coragem de dar prioridade ao seu bem-estar. A sua coragem mostra, uma vez mais, o porquê de ser um exemplo para tanta gente”, continua o comunicado da USA Gymnastics.

Biles será substituída pela companheira Jade Carey.

“Assim que piso o praticável, sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios [...]. Tenho de fazer o que é melhor para mim e focar-me na minha sanidade mental e não comprometer a minha saúde e o meu bem-estar”, afirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa, a tetracampeã olímpica de ginástica artística.

Simone Biles, que no Rio2016, além da medalha de ouro por equipas, conquistou também os títulos olímpicos no concurso completo e em dois aparelhos (salto e solo), está qualificada para as cinco finais individuais dos Jogos Tóquio2020.