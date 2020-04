“Lamentamos que o presidente do FC Porto tenha visado o sindicato numa matéria que nos parece consensual. Lamentamos, ainda, que alguns clubes, em vez de se concentrarem nos problemas, procurando soluções e unindo esforços para credibilizar o futebol, compreendendo que é a estabilidade da modalidade, no seu todo, que está em causa, se entretenham a criticar o sindicato”, assinala o organismo liderado por Joaquim Evangelista, em comunicado.

De acordo com o jornal Record, na terça-feira, durante uma cimeira entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga de clubes, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deixou duras críticas ao sindicato e ao seu líder, por ter afirmado numa entrevista que os jogadores não querem regressar aos relvados, devido ao surto do novo coronavírus.

“O que o sindicato criticou, e mantém, foi a forma como alguns clubes, unilateralmente, decidiram retomar a atividade, em pleno período de confinamento e estado de emergência, desde logo o Nacional da Madeira, por ter sido o primeiro a fazê-lo, impondo aos seus jogadores o regresso aos treinos, quando o protocolo a implementar para minimizar o risco de contágio pela covid-19 ainda está a ser discutido por especialistas, médicos e organizações desportivas”, explicou.

O organismo reforçou ainda que a sua “vontade, como a dos jogadores e dos portugueses” é regressar à normalidade e “terminar um período difícil de confinamento em nome da saúde pública”.

As competições profissionais – I Liga e II Liga -, continuam suspensas, após a realização de 24 das 34 jornadas previstas, bem como a Taça de Portugal, que tem o Benfica e o FC Porto como finalistas, enquanto as provas não-profissionais de futebol e futsal foram mesmo canceladas.