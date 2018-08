A Praia Grande recebe, entre 11 e 16 de setembro, o Sintra Portugal Pro, com os melhores 150 ‘bodyboarders' da atualidade, num grupo liderado pela portuguesa Joana Schenker, campeã europeia e mundial em título.

"O Sintra Portugal Pro significa muito para mim. Porque foi a primeira etapa do mundial em que participei, ainda adolescente, e porque, ao ganhá-la, o ano passado, abriu o caminho para a conquista do título mundial", afirmou a ‘bodyboarder' algarvia, que ocupa a terceira posição no ‘ranking' mundial.

No Sintra Portugal Pro 2018 também estará em discussão, mais uma vez, o título mundial da variante de ‘Dropknee', com o havaiano Sammy Morretino a defender a coroa em águas sintrenses.

A Praia Grande recebe a etapa do mundial de Bodyboard há 23 anos consecutivos, informou a autarquia de Sintra.