O SL Benfica sagrou-se campeão português de futebol pela 38.ª vez. A festa começou a desenhar-se com a vitória, no Estádio da Luz, frente ao Santa Clara. Depois de recebida a taça em casa, jogadores e equipa técnica começaram os festejos ainda no estádio, para depois, irem de autocarro até à Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, onde milhares de adeptos aguardavam a chegada do plantel 'encarnado' desde cedo, alguns até antes do jogo na Luz ainda ter terminado.

O jogo

Depois de vencer em casa o último classificado Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa., com golos de Gonçalo Ramos, Rafa Silva e Álex Grimaldo, a 'seca' de três temporadas terminou, com as 'águias' a voltarem a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o rival FC Porto.

A festa na Luz

O capitão do Benfica, o argentino Otamendi, levantou a taça de campeão português de futebol, a 38.ª dos ‘encarnados’, que foi entregue no centro do relvado e levou ao êxtase as bancadas do Estádio da Luz. créditos: LUSA Um dos momentos marcantes da festa no Estádio da Luz foi também a despedida de Álex Grimaldo. Depois de se ter emocionado nos festejos do golo marcado, Grimaldo na volta olímpica com a taça nas mãos, em som captado pela transmissão televisiva da BTV, gritou: "Aqui está o maior de Portugal."

Banho a Schimdt e balneário em festa

Roger Schimdt falou aos jornalistas na tradicional conferência de imprensa que precede todos os jogos. Equipado já a rigor com uma camisola comemorativa do 38.º título de campeão, o treinador alemão viu os seus jogadores darem-lhe o tradicional 'banho de cerveja'.

Também no balneário do Benfica a festa foi grande, com vários cânticos e celebrações.

Para além das celebrações de jogadores e equipa técnica, também houve tempo para o presidente Rui Costa discursar e festejar, com Otamendi ao seu lado direito e Roger Schimdt ao seu lado esquerdo.

Ida para o Marquês

Depois de levantar a taça no Estádio da Luz e da celebração com os adeptos lá presentes, a comitiva 'encarnada' seguiu no autocarro para celebrar pelas ruas de Lisboa, em direção à Praça do Marquês de Pombal, onde se encontrava um palco montado e mais centenas de milhares de adeptos.















































































































Marquês Pombal O plantel do Benfica chegou à 01h20 à Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, para festejar com centenas de milhares de adeptos o 38.º título de campeão português de futebol, conquistado no sábado, na 34.ª e última jornada da I Liga.