Na sexta-feira, o treinador Nélson Veríssimo tinha admitido que poderia fazer mudanças, a pensar na gestão física dos jogadores e quando a equipa atravessa “um ciclo de 15 dias com cinco jogos de grau de dificuldade elevado”.

Apesar das anunciadas mudanças, Veríssimo sublinhou que o jogo com a Belenenses SAD “tem de ser a principal preocupação”, e não a visita de quarta-feira ao Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Para o jogo de hoje, o Benfica não contará também com o central Jan Vertonghen, com o belga a cumprir castigo, após completar uma série de cinco amarelos.

Na I Liga, o Benfica é terceiro classificado, com 61 pontos, atrás de FC Porto, com 76, e do Sporting, com 70, enquanto a Belenenses SAD é última, com 21 pontos, atrás de Moreirense, com 23 e mais um jogo disputado, e Tondela, com 25.

O jogo da 29.ª jornada tem início às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação do Porto.

Lista de 21 convocados:

– Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

– Defesas: Gilberto, Otamendi, André Almeida, Valentino, Morato e Tomás Araújo.

– Médios: Everton, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Meïte, Nemanja, Taarabt, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo.

– Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.