Segundo a legislação nacional em vigor, este é considerado um evento de “risco elevado”, prevendo-se uma lotação de cerca de 65 mil pessoas, diz a PSP, que anunciou esta sexta-feira as medidas para o jogo deste sábado no Estádio da Luz, em Lisboa.

O jogo começa às 18h, mas a hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 16h0. "No entanto, a PSP incidirá ainda no período da manhã, sobre a fiscalização do estacionamento, garantindo a necessária fluidez da circulação automóvel, prevendo-se restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal, somente em situações entendidas como medida de segurança necessária", lembra a polícia.

Logo a partir das 14h, a avenida Condes de Carnide será cortada ao trânsito entre a praça Dr Mário Soares e o cruzamento da avenida Marechal Teixeira Rebelo.

Entre as 15h30 e as 16h, haverá ainda condicionamentos à circulação na avenida Condes de Carnide, na do Colégio Militar e na avenida Machado Santos

Entre as 16h e as 16h50 surgem condicionamentos à circulação na Rrua Frei Luís de Granada, rotunda Cosme Damião e avenida Machado Santos

"A ação da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados", refere a polícia em comunicado.

"É intenção da PSP que os adeptos visitantes estejam nas imediações do Estádio da Luz aquando da abertura de portas", diz ainda.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacará, para este evento, um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como: efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia."

"Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior e imediações do complexo desportivo, prevenindo furtos a pessoas, de e em automóveis, roubos, venda ilegal de bilhetes e quaisquer alterações da ordem pública".

A PSP aconselha também que os adeptos se desloquem para o Estádio da Luz em transportes públicos, "evitando trazer as suas viaturas para as imediações do mesmo" e que cheguem com antecedência, "contando com as filas e com os procedimentos de segurança junto às portas".

"No caso de utilizarem viaturas próprias, estacionem as mesmas em parques vigiados e destinados para o efeito e que evitem portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo".

"Se considerar necessária a intervenção da Polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, e guarde no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217 654 242, ou digite no seu telemóvel [21 polícia]".

"Por fim, a PSP solicita e agradece que eventuais celebrações decorram com fairplay desportivo, no respeito dos demais participantes no evento e dos demais utilizadores da via pública, seguindo as orientações e ordens dos Polícias que estarão nos diversos locais."