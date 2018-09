Numa entrevista interrompida por inúmeros cumprimentos, Sousa Cintra falou com o SAPO 24 e mostrou-se feliz com o reconhecimento dos adeptos pelo trabalho desenvolvido no clube ao longo dos últimos meses.

Salientando que é "incrível" o número de agradecimentos que tem recebido dos adeptos, Sousa Cintra, que comandou a SAD do clube durante o período de transição entre a destituição de Bruno de Carvalho e as eleições deste sábado, referiu que é bom receber este reconhecimento e que "valeu a pena, os resultados estão à vista".