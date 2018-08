O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, afirmou hoje que o clube "tem a equipa completa", estando "reunidas as condições para lutar pelo título tranquilamente" na presente temporada de futebol.

Na apresentação do mais recente reforço do Sporting, o futebolista internacional sérvio Nemanja Gudelj, de 26 anos, o líder do Sporting não excluiu a contratação de “mais um ou outro jogador”, mas “só com a saída de jogadores”.

“O Sporting tem a equipa completa. Estão reunidas as condições para lutar pelo título tranquilamente”, afirmou, em conferência de imprensa, o presidente da SAD do Sporting, acrescentando: “Não quer dizer que não possa mais vir mais um ou outro jogador, mas acho que não é necessário. A minha preocupação era o meio-campo. Só com a saída de jogadores podemos pensar em reforços.”

Sousa Cintra enalteceu Nemanja Gudelj, considerando ser um jogador que “faz a diferença”.

“Esta contratação era muito desejada por mim e pelo Sporting, já que a equipa tinha uma lacuna muito grande no meio-campo. Este é um jogador da seleção sérvia, jogou do mundial. As referências que tenho destes jogadores são as melhores. Onde passou foi sempre brilhante e acho que os sportinguistas vão ficar muito satisfeitos”, comentou.

O jogador do clube chinês Guangzhou Evergrande, que chegou a Alvalade por empréstimo de uma época, manifestou-se “muito satisfeito” por se juntar à equipa, afirmando-se “pronto para jogar assim que o treinador entender”.

O internacional sérvio afirmou ainda a sua intenção de ajudar o Sporting a ser campeão na presente temporada: “Este clube ambiciona jogar a Liga dos Campeões e uma das formas de o fazer é tornarmo-nos campeões.”.

Nemanja Gudelj foi emprestado ao Sporting até 30 de junho de 2019.

O médio sérvio chegou ao Guangzhou Evergrande no início do ano, proveniente do Tianjin Teda, depois de, na Europa, ter jogado nos holandeses do NAC Breda, do AZ Alkmaar e do Ajax.

Pela seleção da Sérvia, Gudelj tem 22 jogos e um golo marcado, juntando-se em Portugal ao irmão mais novo, Dragisa, que alinha pela equipa B do Vitória de Guimarães.

O médio sérvio é a nona contratação ‘leonina’ para a temporada 2017/18, depois das chegadas dos guarda-redes Viviano e Renan Ribeiro, dos defesas Marcelo e Bruno Gaspar, do médio Sturaro – por empréstimo da Juventus -, dos extremos Nani e Raphinha e do avançado Diaby.