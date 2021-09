Depois do desaire na visita ao Estrela Vermelha, por 2-1, o Sporting de Braga somou dois jogos sem perder na I Liga, ao vencer em casa ao Tondela, por 3-1, e empatar 1-1 no terreno dos açorianos do Santa Clara.

Frente aos líderes do campeonato dinamarquês, que empataram 1-1 na receção aos búlgaros do Ludogorets, na estreia na fase de grupos da segunda competição europeia de clubes, o treinador dos bracarenses, Carlos Carvalhal, não vai poder contar com o defesa central Tormena nem com o avançado Abel Ruiz.

O encontro entre o Sporting de Braga, quarto e último classificado do grupo, e o Midtjylland, que divide o segundo lugar com o Ludogorets, com um, está marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga e vai ser arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.

Na edição 2021/22 da Liga Europa, o vencedor de cada um dos oito grupos avança para os oitavos de final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 16 avos de final, frente aos terceiros dos oito grupos da Liga dos Campeões.