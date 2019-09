O Sporting, detentor do troféu, arrancou hoje a fase de grupos da Taça da Liga de futebol com uma derrota na receção ao Rio Ave por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo C da prova.

Os vila-condenses, que já tinham vencido em Alvalade para a Liga por 3-2, na quarta jornada, adiantaram-se aos 32 minutos, por Ronan, o Sporting ainda igualou aos 35, através de Bruno Fernandes, mas Lucas Piazón, aos 83, voltou a colocar a equipa nortenha na frente. Finda a primeira jornada do grupo C, Rio Ave e Portimonense, que venceu na quarta-feira em casa do Gil vicente também por 2-1, lideram com três pontos, enquanto Sporting e gilistas não têm pontos.