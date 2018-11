O Sporting pode hoje subir ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Desportivo de Chaves, numa 10.ª jornada em que o Benfica procura regressar aos triunfos.

Depois de no sábado o FC Porto ter derrotado o Sporting de Braga (1-0) e se ter isolado no comando do campeonato, os ‘leões’ podem ultrapassar os bracarenses em caso de triunfo e manter-se a dois pontos do líder.

Este será o terceiro e último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino, depois de ter substituído José Peseiro e antes da entrada do holandês Marcel Keiser, tendo como objetivo manter-se invicto, frente a um adversário que nunca venceu em casa dos ‘leões’ para o campeonato.

Após duas derrotas consecutivas na I Liga e sem vencer há quatro encontros em todas as competições, o Benfica (quinto classificado) tenta regressar aos triunfos, na visita ao Tondela (14.º).

Os ‘encarnados’ venceram nas três visitas a Tondela, mas no último encontro entre as duas equipas, o conjunto do distrito de Viseu venceu na Luz, ainda na temporada passada.

No outro encontro do dia, o Vitória de Guimarães (nono posicionado) recebe o Santa Clara (sétimo).

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 nov:

Moreirense — Portimonense, 2-0

Vitória de Setúbal — Feirense, 2-1

- Sábado, 10 nov:

Desportivo das Aves – Rio Ave, 2-1

Belenenses – Boavista, 0-0

Nacional — Marítimo, 1-0

FC Porto – Sporting de Braga, 1-0

- Domingo, 11 nov:

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 15:00

Tondela — Benfica, 17:30

Sporting – Desportivo de Chaves, 20:00