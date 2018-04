Poucos minutos antes da partida entre Sporting Clube de Portugal e Atlético de Madrid, Paulo Futre (ex-jogador dos dois clubes) entrou em campo como embaixador. Tal como há uma semana atrás, Futre subiu ao relvado.

Como fonte de inspiração do que tinha acontecido nos jogos da Liga dos Campeões, em Roma - equipa que tem uma loba como símbolo -, os leões entraram em campo como se tivessem sido mentalizados por uma das célebres frases do extremo esquerdo português: “Ganhar…“.

Antes do apito inicial do encontro da Liga Europa, os ecrãs do estádio transmitiam imagens de anteriores “remontadas” da equipa leonina (com as equipas inglesas - Manchester United, Southampton e Newcastle) e as claques de apoio juntavam as palavras “lutar” e “vencer”.

Com a mensagem “Nós acreditamos que é possível” visível nos cantos do Estádio, os leões, com a novidade de três centrais (André Pinto juntou-se à habitual dupla Coates-Mathieu), cedo responderem positivamente a este reto lançado das bancadas.