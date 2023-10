O brasileiro Fabrício Simões deu vantagem ao Olivais e Moscavide, aos oito minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o inglês Marcus Edwards, também na conversão de um castigo máximo, aos 44, empatou a partida, antes de o moçambicano Geny Catamo, aos 53, e Daniel Bragança, aos 90+4, terem consumado a reviravolta dos 'leões'.

O Sporting tornou-se no nono emblema da I Liga com presença assegurada no sorteio da quarta eliminatória da Taça, marcado para quarta-feira.

Os ‘leões’, 17 vezes vencedores da competição, juntaram-se a Sporting de Braga, Benfica, Portimonense, FC Porto, Vizela, Estrela da Amadora, Casa Pia e Arouca, mas também a Santa Clara, Nacional e União de Leiria, da II Liga, a Paredes e Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal, e ao Atlético da Malveira, dos distritais.