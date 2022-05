Joana Marchão, aos 30 minutos, de grande penalidade, e Chandra Davidson, aos 62, marcaram os tentos da formação ‘leonina’, que repetiu os feitos de 2016/17 e 2017/18, enquanto Carolina Rocha faturou para as famalicenses, aos 89.

No ‘ranking’ dos vencedores da prova, o Sporting isolou-se no segundo lugar, ainda distante do 1.º de Dezembro, líder destacado, com sete troféus.