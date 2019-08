Depois de perder com o Rapperswil-Jona, do terceiro escalão da Suíça, e empatar com o St.Gallen, da Liga helvética, e com os belgas do Club Brugge, os ‘leões’ fizeram a sua melhor exibição frente ao Liverpool (2-2).

Apesar de várias notícias o darem como uma das grandes transferências do defesa, Bruno Fernandes, melhor jogador da última I Liga, continua no plantel dos ‘leões’, naquela que será uma das melhores notícias para o Sporting e para o treinador holandês Marcel Keizer.

Os jogos de pré-época acentuaram a ideia de que a equipa gira em torno do capitão, que esteve envolvido em quase todos os golos dos ‘leões’ na pré-temporada, marcando por quatro vezes em cinco partidas.

Com Gudelj a ser a única grande baixa no plantel esta temporada, o Sporting reforçou-se com Luís Neto, Rafael Camacho, Valentin Rosier, único que ainda não se estreou, por estar lesionado, Eduardo e Luciano Vietto, talvez a grande aposta da época.

Contudo, Keizer parece ainda não ter encontrado uma posição certa para o argentino, que já atuou na esquerda ou atrás do ponta de lança.