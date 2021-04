No primeiro dia da 29.ª jornada, os ‘leões’ visitam o quarto classificado, que está na luta com o Benfica pelo último lugar no pódio, cujo prémio é um lugar na terceira pré-eliminatória de acesso à ‘milionária’ Liga dos Campeões.

O conjunto ‘verde e branco’ só venceu um dos derradeiros quatro jogos, e com grande dificuldade, no reduto do Farense (1-0), acumulando três empates, dois em Alvalade, com Famalicão (1-1) e Belenenses SAD (2-2), e um fora, em Moreira de Cónegos (1-1).

Rúben Amorim tem desvalorizado a situação, lembrando que o Sporting continua invicto, algo indesmentível, tanto que até pode igualar o seu recorde de 29 jogos consecutivos sem perder na prova, repetindo o que fez entre 1969/70 e 70/71.

O problema, para os ‘leões’, é que cada igualdade significa a perda de dois pontos, razão pela qual o campeão FC Porto, que ganhou os últimos sete jogos e visita na segunda-feira o Moreirense, já só está, ‘perigosamente’, a quatro de distância.

Os ‘leões’ não podem, assim, perder mais pontos, situação similar à do Sporting de Braga, que, vencendo, salta, provisoriamente, para a terceira posição, um ponto acima do Benfica, que apenas joga na segunda-feira (recebe o Santa Clara).

A formação minhota também não está, aliás, num grande momento: o treinador Carlos Carvalhal também o tem desvalorizado, lembrando que, nos últimos 14 jogos, a equipa ‘arsenalista’ só perdeu com o Benfica (0-2 em casa).

Na visão do ‘copo meio vazio’, o Sporting de Braga apenas contabiliza, porém, duas vitórias — ambas por 2-1 – nos últimos seis encontros, e caiu do segundo para o quarto lugar, ultrapassado por ‘encarnados’ e ‘azuis e brancos’.

Na presente temporada, este será o terceiro embate entre os dois conjuntos e o Sporting venceu os dois primeiros, por 2-0 para o campeonato, em casa, em 02 de janeiro, e por 1-0 na final da Taça da Liga, em Leiria, 21 dias depois.

Antes deste jogo, o Boavista (15.º, com 28 pontos) recebe o Marítimo (16.º), num jogo de ‘aflitos’ que marca o arranque da ronda, enquanto Rio Ave (14.º, com 29), há seis jogos sem ganhar, e Paços de Ferreira (quinto, com 44), após quatro derrotas, tentam inverter a ‘queda livre’ em Vila do Conde.